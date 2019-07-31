شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب العالمى تستقر قبل قرار المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب العالمى دون تغير يذكر اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى "البنك المركزى الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.

وكان السعر الفورى للذهب مستقرا إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية.

وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1442.90 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق أى دلائل على ما إذا كانت الخطوة المتوقعة من لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستتمثل فى خفض لمرة واحدة أم ستكون بداية لدورة من تخفيضات الفائدة.

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ومما يعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية، ارتفع إنفاق المستهلكين والأسعار فى الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة فى يونيو، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وضعف التضخم.

من ناحية أخرى، لم يطرأ تغير يذكر نسبيا على مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء بعدما بلغ أعلى مستوياته فى شهرين فى الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة فى التعاملات الفورية 0.5 % إلى 16.50 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 1.4 % إلى 878.20 دولار للأوقية، فى حين زاد البلاديوم 0.8 % إلى 1526.27 دولار للأوقية.