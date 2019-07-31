شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % نسبة تنفيذ أول سوق جملة بمدينة السادات والإعلان عن أول مزاد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، عن تفاصيل ونسب تنفيذ مشروع أول سوق جملة بالمدينة، لخدمة محافظتى المنوفية والبحيرة، لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 80 فدان.، باستثمارات تتخطى الـ170 مليون جنيه.

وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة تقام على مساحة 27 فدان، ووصلت نسبة التنفيذ لـ85 %، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم الغعلان عن أول مزاد للمحال والباكيات بها قريبا.

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وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهازمدينة السادات، أنه تم طرح نحو 38 ألف قطعة أرض بالمدينة خلال الفترة الماضية ما بين أراضى إسكان اجتماعى ومتميز وأكثر تميزا، لافتا إلى أنه تم تسليم حتى الآن حوالى 12 ألف قطعة أرض،ومن المقرر الانتهاء من تسليم كافة القطع المطروحة قبل حلول منتصف عام 2021 .

من ناحية أخرى، كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من إنشاء 8 كيلومتر طرق فى منطقة الـ70 ألف فدان والتى تم كان متعدى عليها، مشيرا إلى الانتهاء من التصميمات الاستشارية والتنفيذية لنحو 9 الاف فدان، ومن المقرر تنفيذ مشروعات سكنية لمختلف الشرائح بالمدينة سواء اسكان اجتماعى او سكن مصر أو مشروع جنة، بالإضافة إلى مشروعات تجارية وإدارية.