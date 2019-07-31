شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ضوابط لحماية المتعاملين مع شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دورى رقم 6 بشأن ضوابط حماية المتعاملين مع شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم، وذلك بعد صدور قرار رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2019 بشأن إصدار دليل حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى.

وألزم المستشار رضا عبد المعطى، الشركات بما يلى

1- وضع الدليل بشكل واضح وبصفة دائمة على الصفحة الرسمية لموقع الشركة الإلكترونى وعلى منصات التواصل الاجتماعى لها (حال وجودها).

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2- يذكر بوضوح فى أى مستند يتضمن تقديم خدمة مالية لعملاء الشركة كيفية الحصول، والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة.

3- تسليم العملاء نسخة مطبوعة من النشرة التعريفية للدليل المعد من الهيئة فى هذا الشأن، وذلك عند تقديم الشركة أى منتج تمويلى لهم.

4- وضع لوحة توضيحية بحجم كبير وفى مكان واضح بأهم مبادئ حماية المتعاملين وفقا للنموذج المعد من الهيئة فى هذا الشأن، وذلك فى مقر الشركة وفروعها وكافة الأماكن الأخرى التى تقدم خدمات للعملاء على أن تتضمن اللوحة بشكل واضح ومميز الرابط الإلكترونى لدليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة.