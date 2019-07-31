نور يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 31-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.68% بما يعادل -1.50 نقطة ، ليستند بذلك إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 85.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 95.30 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 85.00 ومستوى المقاومة 92.00 .

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