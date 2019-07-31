شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 31-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.97% بما يعادل 0.40 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 40.95 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 42.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.95 ومستوى المقاومة 42.50 .