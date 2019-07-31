شكرا لقرائتكم خبر عن منازل يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 31-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة منازل القابضة (MANAZEL) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 15.44% بما يعادل 4.00 نقطة ، ليستقر بهذا الارتفاع أعلى مستوى 27.65 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 39.70 إلى 20.2) ، وليستفيد من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 27.65 ، ليستهدف مستوى المقاومة 32.25 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.65 ومستوى المقاومة 32.25 .