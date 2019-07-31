شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 31-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.54% بما يعادل -0.30 نقطة ، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ،ليحاول تصريف تشبعه البيعي بها .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.80 ، طيلة ثبات المقاومة 21.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.80 ومستوى المقاومة 21.00 .