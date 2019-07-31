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الإنماء ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي - 31-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مصرف الإنماء (1150) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 24.60 ، ليرتد منه ارتفاعاً وينقذ نفسه من المزيد من الخسائر التي مني بها بجلسته السابقة ، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.40% بما يعادل 0.10 ريال ، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما اكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

 

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن عليه أولاً عودة الاستقرار أعلى مستوى 25.05 ، ليستهدف مستوى المقاومة 27.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 25.85 .

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