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شكرا لقرائتكم خبر عن السريع يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 31-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد أن ارتفع سهم مجموعة السريع (1213) في آخر جلساته ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليرتد انخفاضاً محولاً تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -4.03% بما يعادل -0.38 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 9.45 ، ليستهدف مستوى الدعم 7.41 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 10.00 .
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