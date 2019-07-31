دار الأركان يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي - 31-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.45% بما يعادل -0.40 ريال ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 11.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 12.27 الذي يمثل نسبة 61.8% منها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 11.76 .
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