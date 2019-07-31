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شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 31-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم استثمار (1030) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 0.08 ريال ، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 18.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 19.40 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 19.40 .
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