شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 31-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته ، وسط ارتفاع كبير بأحجام التداول ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -8.83% بما يعادل -1.84 ريال ، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليضاعف السهم بذلك من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 20.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 17.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00 .