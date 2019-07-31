شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة باتحاد الصناعات:السوق الأفريقى واعد ويثق فى المنتج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى حنا عضو شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن هناك حاجة إلى منظومة جديدة للمعارض بقطاع التغليف والطباعة، لافتا إلى أهمية استقدام مشترين أجانب للمعارض فى مصر وذلك بهدف توسيع القاعدة التصديرية، وكذلك إرسال بعثات ترويج للخارج، مؤكدا على ضرورة المشاركة فى المعارض الخارجية بالدول التى نمتلك فيها ميزة نسبية بها.

وأضاف حنا لـ"الخليج 365"، أن السوق الأفريقى واعد جدا خاصة السودان وهناك ثقة وجدارة فى المنتجات المصرية، فأفريقيا سوق لم يتشبع بعد ، مؤكدا أهمية التركيز على هذا السوق لأن الصينى تسعى له بقوة بعد تراجع دور سوريا ولبنان فيه.

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وأشار إلى أهمية العودة إلى أسواق أفريقيا خاصة وأن الثقة متزايدة فى المنتج المصرى، ولابد أن يكون هناك خطة حكومية بالتنسيق مع المصنعين بالقطاع لتسويق المنتجات المصرية، والتواجد بشكل أقوى الفترة المقبلة.