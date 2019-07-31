شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم قبل العيد.. الكندوز يبدأ من 120 والضأن 130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم بالاسواق اليوم الثلاثاء 30 – 7- 2019 استقرارا بالاسواق وذلك مع اقتراب عيد الاضحى مبارك ، حيث تراوح سعر كيلو الكندوز بين 120 جنيها حتى 140 جنيها للحوم الكندوز ، فيما يتراوح سعر اللحوم الضأن بين 130 – 150 جنيها للكيلو .

وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة لليوم السابع ، أن أسعار اللحوم مستقرة بالاسواق مؤكدا أن الاسعار بالرغم من اقتراب موسم عيد الأضحى الا انها مستقرة فى محلات الجزارة ، مشيرا الى ان تراجع أسعار اللحوم الحية " المواشي" ساهم فى استقرار الاسعار خلال أيام العيد .