شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 20 سلعة صناعية صدرتها مصر خلال مايو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بيانها الشهرى بأهم 20 سلعة صناعية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر مايو 2019 حيث تصدّر القائمه زيوت النفط (عدا الخام)، والذهب، والأسمده الأزوتية ثم شاشات المونيتور، والأسلاك والكابلات، والبدل والجواكت، ثم بوليميرات الإيثيلين.

يليهم فى القائمة القمصان من نوع تى شيرت، وبولى أسيتالات وبولى اثيرات، وألواح وصفائح وأغشية أفلام، ومخاليط مواد عطريه، ثم الواقيات الصحيه وحفاضات الأطفال، وبوليميرات البروبيلين، يليهم مساحيق ورقائق الألومنيوم، ومحضرات الغسيل والتنظيف، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وجاء فى نهاية القائمة آلياف من زجاج وأدوية وسجاد وأغطية أرضيات ثم فساتين وأخيراً أثاث آخر وأجزاؤه.