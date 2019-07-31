شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس الجاهزة: تقديم موعد الأوكازيون الصيفي قبل العيد لإنعاش السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يحيي الزنانيرى رئيس شعبة رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة ، أن تقديم موعد الأوكازيون الصيفي قبل عيد الأضحى وعن موعده الرسمي فى شهر سبتمبر المقبل يساهم فى تنشيط حركة المبيعات فى السوق المحلي، حيث إنه كان يعانى من ركود منذ فترة عيد الفطر المبارك .

وأضاف الزنانيري فى تصريح لليوم السابع، أن معظم المحلات التجارية فى القاهرة أعلنت عن تخفيضات تصل الى 50% ، مشيرا إلى أن الشعبة تتابع مع التجار بشكل يومى حالة السوق خلال فترة الأوكازيون.

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