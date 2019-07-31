أسعار الوقود تعاود الارتفاع في أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بعد تراجعها في يوليو مقارنة بالشهر الماضي، تعاود أسعار الوقود في الإمارات ارتفاعها الشهر المقبل بحسب قائمة أسعار شهر أغسطس/‏‏ آب من لجنة المتابعة في وزارة الطاقة والصناعة، حيث من المقرر أن ترتفع الأسعار بين 7 و8 فلوس لليتر الواحد، مقارنة بما كانت عليه في يوليو/‏‏ تموز.

وأقرت اللجنة الأسعار على الشكل التالي: يرتفع سعر بنزين سوبر 98 إلى 2.37 درهم بدلاً من 2.30 درهم في يوليو، بينما يرتفع البنزين الخصوصي 95 إلى 2.26 درهم من 2.18 درهم، ويرتفع سعر بنزين 91 بلس إلى 2.18 درهم من 2.11 درهم، فيما يرتفع سعر الديزل إلى 2.42 درهم مقابل 2.35 درهم في يوليو الجاري.