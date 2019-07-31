مؤشر دبي يقفز 1.08% ويخترق 2900 نقطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

عزز سوق دبي المالي مكاسبه، أمس، بارتفاع مؤشره العام 1.08% عند مستوى 2911.68 نقطة، بدعم من أسهم البنوك والعقار، وسط سيولة قوية وأداء لافت ل«إعمار العقارية»، في مقابل تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.59% إلى 5331.14 نقطة، تحت وطأة جني الأرباح على بعض الأسهم.

تركز الشراء الأجنبي في السوقين، على أسهم العقار بصورة رئيسية، لاسيما «الدار»، و«منازل»، و«ديار»، في وقت تلقى سوق دبي دعماً ملحوظاً من عمليات شراء مؤسساتية بلغت 39 مليون درهم كمحصلة شراء.

واستقبلت الأسهم سيولة بقيمة 379 مليون درهم، منها 306.6 مليون درهم في دبي، و72.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 379 مليون سهم كذلك، توزعت بواقع 225.7 مليون سهم في دبي، و153.3 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 62 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة.

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الصعود، مستفيداً من ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والنقل والتأمين والبنوك والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.56% مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 1.49%، و«إعمار للتطوير» 3.66%، و«إعمار مولز» 1.42%، و«الاتحاد العقارية» 1.36%، و«أرابتك» 0.56%، و«ديار» 1.76%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.81% بفعل نمو «دبي الإسلامي» 0.95%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.86%.

إلى ذلك، صعد قطاع الاستثمار 2.26% نتيجة صعود سهم «دبي للاستثمار» 1.44%، و«سوق دبي المالي» 5.09%، و«شعاع كابيتال» 1.96%.

كما زاد قطاع النقل 0.7% إثر ارتفاع «العربية للطيران» 1.79%، و«أرامكس» 0.23%.

بدوره، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

وهبط قطاع البنوك 0.35% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 0.5%، و«أبوظبي التجاري» 0.22%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.43%.

كذلك، تراجع قطاع العقار 1.18% بفعل انخفاض«الدار» 1.29%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.42%. وتراجع قطاع الاتصالات 1.35% مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة 0.4%، متأثراً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 0.74%، و«طاقة» 1.35%. ونزل قطاع الاستثمار 1.32% بعد نزول «إشراق» 0.46%، و«طاقة» 1.35%، مع استقرار «دانة غاز».

وبقي «إعمار العقارية» متزعماً التداولات بقيمة 56.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.44 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 43.23 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.52% ليغلق عند 0.96 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات ب33 مليون درهم، وأغلق عند 5.34 درهم.

وفي سوق أبوظبي، بلغت تداولات «الدار العقارية» 32 مليون درهم، مغلقاً عند 2.3 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 31 مليون درهم، وأغلق عند 8.98 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 23.14 مليون درهم، ليغلق عند 4.97 درهم.

وعلى صعيد الارتفاعات في سوق دبي، جاء في المقدمة سهم «سوق دبي المالي»، وارتفع 5.09% إلى 0.95 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «مصرف السلام السودان» الانخفاض الأكثر بنسبة 2.75% وأغلق عند 1.06 درهم.

وكان في مقدمة الرابحين بسوق أبوظبي، سهم «البنك التجاري الدولي»، وارتفع بنسبة 11.48% مغلقاً عند 0.68 درهم، وعلى العكس، انخفض سهم «البنك العربي المتحد»، بنسبة 9.68% إلى 1.12 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 46.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 38.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و8.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 46.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.78 مليون درهم محصلة بيع العرب، و44.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات الدار العقارية، ومنازل، وديار، وأبوظبي التجاري، وسوق دبي المالي، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات داناك، والاتحاد العقارية، ورأس الخيمة العقارية، وإعمار العقارية.

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 4.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بدبي بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 4.2 مليون درهم محصلة شراء.