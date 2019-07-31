شراكة بين «نور بنك» و«الصكوك الوطنية»

دبي:”الخليج 365”

أبرم «نور بنك»، أحد البنوك المتوافقة مع الشريعة في الإمارات، شراكة استراتيجية مع شركة «الصكوك الوطنية»، بهدف إطلاق أول مبادرة من نوعها في الإمارات تتيح للعملاء شراء منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية باستخدام البطاقات الائتمانية.

واعتباراً من 15 أغسطس 2019، ستمكّن هذه المبادرة الجديدة حاملي بطاقات «نور بنك» الائتمانية من الاستثمار في شركة «الصكوك الوطنية» من دون أي تكاليف إضافية بشرط أن يحافظوا على صكوك الادخار لأكثر من ستة أشهر.

ووقع الاتفاقية كل من مفضل كاجيجي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، في مقر الشركة بدبي.

وبإمكان العملاء الاستفادة من عدة مزايا مثل الحصول على فترة سماح مجانية خالية من الأرباح مدتها 51 يوماً

إضافة إلى زيادة فرص الحصول على مكافآت مالية خاصة وأن المبادرة تسمح للعملاء بمضاعفة دخولهم في السحوبات لفرصة الفوز بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون درهم سنوياً.