600 مليون لإثراء فعاليات الأعمال والترفيه بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تخصيص ميزانية ضخمة بإجمالي 600 مليون درهم لإثراء فعاليات الأعمال والمهرجانات الكبرى الترفيهية على مستوى إمارة أبوظبي. وتعتبر الميزانية الجديدة إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الدائرة في إطار برنامج «غداً 21» الحكومي الهادف إلى تسريع الجهود التنموية في إمارة أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة لتصبح واحدة من أفضل المدن عالمياً من ناحية ممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة، وذلك من خلال التركيز على تطوير الفعاليات الترفيهية والمهرجانات العالمية وقطاع الأعمال.

قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إنّ إطلاق هذه المبادرة يعطي إمارة أبوظبي انطلاقة استراتيجية جديدة لتعزيز حضورها المحلي والعالمي باستقطاب أبرز الجهات المتخصصة في تنظيم فعاليات الأعمال والترفيه، وتقديمها للعالم كوجهة سياحية متميزة تتمتع بمزيج متنوع يناسب مختلف الفئات من الجمهور والزوار».

وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع السياحي سواء كان ترفيهياً أو متخصصاً في الأعمال، يؤكد مستوى الثقة الذي توليه القيادة الرشيدة للدائرة ومشاريعها وخططها، فضلاً عن الإمكانات التي تتمتع بها الإمارة لترسيخ مكانتها، ومواصلة استقطاب الاستثمارات مدفوعة بالنمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي على مستوى الإمارة.

وأشاد وكيل الدائرة ببرنامج «غداً 21» الذي نجح في بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً محورياً وداعماً للنمو الاقتصادي، وبما يضمن تقديم خدمات تتميز بالجودة وترفع من مستوى المعيشة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك القطاعان الثقافي والسياحي، اللذان يعدان من القطاعات الواعدة في الإمارة، ومن المقومات الرئيسية للفعاليات التي تحرص أبوظبي على تنظيمها.

وستعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على تحقيق الانسجام بين المشاريع والمبادرات المرتبطة بالميزانية الجديدة مع برنامج «فرص أبوظبي» لتطوير الفعاليات القائمة واستقطاب منظمي الفعاليات العالميين وشركات الترفيه لإطلاق فعاليات مبتكرة ونوعية على أرض أبوظبي، ما يسهم في تنشيط أجندة الفعاليات الترفيهية والمتخصصة بريادة الأعمال على مدار العام.

وتسعى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال هذه المبادرة إلى توسيع نطاق برنامج «فرص أبوظبي» وتعزيز أدائه، ما من شأنه أن ينعكس على مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية عالمية، تماشياً مع مستهدفات «غداً 21» لجعل أبوظبي واحدة من أفضل الوجهات العالمية.

وفي سياق متصل، اجتمعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع مجموعة من الشركاء المحليين والعالميين في مجال الفعاليات من القطاعيين الحكومي والخاص، وتضمن الاجتماع مناقشة أفضل الحلول التي من شأنها أن تسهم في تطوير الفعاليات والعروض المقترحة التي تخدم القطاع السياحي وإثراء أجندة الفعاليات في إمارة أبوظبي، حيث تعتبر مساهمات هؤلاء الشركاء دعامة لبناء محور أساسي في تشكيل أجندة الفعاليات القادمة لبناء محتوى راسخ مبني على اعتبارات وقدرات القطاع وأداء قطاع الفعاليات عالمياً.

وتتمثل قائمة الشركاء المحتملين والمستفيدين من هذه المبادرة، في، ميرال، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وشركة لايف نايشن العالمية، وشركة إنفورما ميدل إيست، وشركة فلاش للفعاليات الترفيهية، وشركة IMG العالمية، وشركة مسي فرانكفورت للمعارض والمؤتمرات، وحلبة مرسى ياس وغيرها من منظمي الفعاليات.

وتتمثل قائمة الشركاء الذين حققوا نجاحات استثنائية على صعيد الفعاليات في أبوظبي من خلال برنامج «فرص أبوظبي» في شركة إنفورما ميدل إيست، وشركة فلاش للفعاليات الترفيهية، وشركة IMG العالمية.