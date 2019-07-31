«ثريت كوتينت» تطلق أعمالها في المنطقة

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أعلنت «ثريت كوتينت»، الرائدة في ابتكار منصات عمليات الأمن، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة «ستارلينك». وبموجب بنود الاتفاقية، تعمل «ستارلينك» على ترويج وتوزيع منصة «ThreatQTM» من «ثريت كوتينت» عبر شبكتها الواسعة من الشركاء ومزودي الحلول في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

تتزايد أهمية قدرة المؤسسات على ضمان أمن بياناتها ودعم احتياجات عملائها كأحد أبرز عوامل النجاح، فيما يعتمد نجاح استراتيجيات الأمن السيبراني في المؤسسة على استقصاء التهديدات لتخفيف أعباء العمل التي تواجهها فرق الأمن المعلوماتي ودعم المؤسسات في اختيار الحلول المناسبة لرصد وتخطيط المخاطر في الوقت الصحيح. وستساعد حلول عمليات الأمن «ThreatQ» المؤسسات في أن تكون متقدمة ومتفوقة على التهديدات المعلوماتية فيما تساعد عملاء «ستارلينك» على التعامل بكفاءة أكبر مع الحوادث الأمنية وتحديد التدابير التي ينبغي عليهم اتخاذها.وقال أنتوني بيريدج، نائب رئيس الأعمال الدولية لدى «ثريت كوتينت»: كما هي الحال في العديد من المناطق حول العالم، تتزايد الحاجة في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إلى تعزيز العمليات الأمنية وتحسين إدارة استقصاء التهديدات.