بومبيو: «إكسبو 2020 دبي» فرصة لإظهار الابتكار الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: سامي مسالمة

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أهمية الحدث الدولي إكسبو 2020 دبي في تقديم أمريكا ورسالتها للعالم، مشيراً إلى أن المعرض سيخلق فرصة فريدة للشركات الأمريكية لإظهار أفضل ما في الابتكار وقيادة الفكر. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمه مجلس الأعمال الأمريكي - الإماراتي في العاصمة الأمريكية واشنطن أول أمس الاثنين . بدأ الحفل بكلمة ميشيل جيودا، مساعدة وزير الخارجية، حيث ألقت بعض الملاحظات حول مشاركة الولايات المتحدة في المعرض العالمي على مدار السنين الماضية، ومن ثم قدمت مها القرقاوي مدير إدارة المشاركات الدولية في «إكسبو 2020 دبي» عرضاً تقديمياً عن الأجنحة المواضيعية الثلاثة المتمثلة بالفرص والاستدامة والتنقل، إضافة إلى الإرث الذي سيتركه إكسبو 2020 .وأكد مايك سبانوس الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» في منطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأهمية الاستراتيجية لمعرض إكسبو 2020 دبي، والإمارات بشكل عام فيما يتعلق بالمعرض العالمي ، مشيرا إلى أن الشركة خصصت بالفعل مبلغاً كبيراً من التمويل للجناح الأمريكي الذي ستكون الراعي الرئيسي والشريك الرسمي له للمشروبات.

حضر الحفل أيضا داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي - الإماراتي، وسعود النويس الملحق التجاري بسفارة الإمارات في واشنطن.