شكرا لقرائتكم خبر عن 639 مليون برميل صادرات العراق في النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، أن مجموع صادراتها للنصف الأول من عام 2019 بلغ أكثر من 639 مليون برميل، مشيرة إلى أن 40 شركة عالمية من مختلف الجنسيات الآسيوية والأوربية والأمريكية اشترت النفط الخام العراقي.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية «سومو» التابعة للوزارة، في إحصائية لكميات النفط المصدرة والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2019، إن معدل التصدير الشهري بلغ 106 ملايين و587 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و552 ألف برميل يومياً.

وأضافت الشركة الحكومية أن الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 39 ملياراً و977 مليون دولار وبمعدل 6.662 مليار دولار شهرياً، مبينة أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 62 دولاراً و545 سنتاً. (وام)

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