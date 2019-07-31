غداً يبدأ حظر بيع السجائر بدون طوابع حمراء

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يبدأ غداً الخميس 1 أغسطس/‏آب، حظر بيع أي سجائر لا تحمل الطوابع الضريبية الحمراء في الأسواق المحلية، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير/‏كانون الثاني الماضي، بموجب قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أشارت إلى وجود تجاوب وإقبال ملحوظ على إجراء المعاملات المتعلقة بالطوابع الضريبية الرقمية وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، التي حرصت على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لمفتشي دوائر التنمية الاقتصادية والجمارك المحلية في الدولة حول أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته.

ويتم تثبيت الطوابع الضريبية الرقمية على عبوات منتجات التبغ بعد تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون من قبل الدوائر الاقتصادية، يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات .

كما كانت الهيئة قد أعلنت أنه تم اعتماد نوعين من «الطوابع الضريبية الرقمية»، يتمثل الأول في الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته (بما فيها السجائر) التي يسمح بتداولها في كافة الأسواق المحلية بدولة الإمارات، وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.