شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني» تخفض توقعات الإيرادات السنوية 1.8 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت شركة سوني كورب اليابانية للإلكترونيات من توقعاتها بالنسبة للإيرادات خلال العام المالي الجاري، وأرجعت ذلك إلى تراجع مبيعات أجهزة «بلاي ستيشن 4» والتلفزيون والهواتف المحمولة بصورة أكبر من المتوقع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول في بيان أمس الثلاثاء إنها خفضت من توقعاتها بالنسبة للمبيعات خلال العام الذي ينتهي في آذار/‏‏مارس 2020 بواقع 200 مليار ين (1.8 مليار دولار).

(د ب ا)

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