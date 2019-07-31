«غرفة الشارقة» تبحث الاستثمارات مع وفدين من جنوب إفريقيا وأوزبكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفدين دبلوماسيين رفيعي المستوى من جمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية أوزبكستان، أهم المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، كما بحثت معهم سبل تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاطّلاع على مجالات وفرص التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال.

حيث التقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤخراً في مقر الغرفة مع سعد كاتشاليا سفير جنوب إفريقيا في الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وبحث الجانبان آفاق التعاون والشراكة بما يُسهم في تعزيز الاستثمار المشترك وبناء أسس للعمل المستقبلي الجاد بين الفعاليات الاقتصادية في كل من إمارة الشارقة وجمهورية جنوب إفريقيا.

فرصة مهمة

وقال عبد الله سلطان العويس: «يمثّل هذا اللقاء فرصة مهمة لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين في مختلف القطاعات، فضلاً عن إقامة مشاريع جديدة تعزز سعينا المشترك لدعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين، كما تمثّل هذه الزيارة منصّة مهمة، تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال في جنوب إفريقيا الاطّلاع على المناخ الاستثماري في إمارة الشارقة وإقامة علاقات اقتصادية راسخة تدعم تدفق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين»، كما دعا العويس رجال الأعمال والمستثمرين في جنوب إفريقيا للتواصل مع الهيئات الرسمية في إمارة الشارقة ونظرائهم من رجال الأعمال الإماراتيين بهدف تأسيس أعمال تجارية مشتركة.

وأكد سعد كاتشاليا أن مجالات وفرص التعاون بين البلدين كثيرة ومتنوعة، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري مع إمارة الشارقة ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصلحة الطرفين.وبحثت الغرفة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية أوزبكستان خلال اللقاء الذي جمع عبد الله سلطان العويس مع بيختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة.

واستعرض اللقاء أهم المقومات الاقتصادية التنافسية التي تمتلكها إمارة الشارقة، كما تناول الطرفان ضرورة التعاون في القطاع السياحي والصناعي والزراعي، إلى جانب استعراض أهم الفعاليات والمعارض، وناقشوا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الشارقة وأوزبكستان إلى مراحل تحقق تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب.

وأكد الحضور ضرورة تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال أعمال وتجار الطرفين لزيادة التبادل التجاري.