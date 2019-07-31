«عزيزي» تستعرض مشاريعها التطويرية في لندن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعرض «عزيزي للتطوير العقاري»، أبرز مشاريعها التطويرية في دبي ضمن معرض يجمع الشرق والغرب، ويُقام خلال يومي 3 و4 أغسطس 2019 في فندق «ماريوت لندن بارك لين» في لندن.

ويضمن المعرض الذي يحضره كبار موظفي الشركة، للمستثمرين في المملكة المتحدة فرصة استثمارية حصرية توفر لهم عائدات استثمارية مجزية وأرباح إيجارات واعدة ومتنامية.

وسيركز المعرض على مشروعين رئيسيين هما: «عزيزي ريفييرا» في منطقة «ميدان ون»، و«مينا عزيزي» في نخلة جميرا.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة : «يأتي المعرض استجابةً للطلب المتنامي على عقارات دبي من قبل مستثمري المملكة المتحدة. تساهم العلاقات المتينة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وحكمة قيادتنا في دبي، والمبادرات الحكومية الجديدة التي تمنح تأشيرات دخول طويلة الأمد وتتيح للشركات الأجنبية التملك بنسبة 100%، في استقطاب المستثمرين».