«العربية للسيارات» تستضيف «مؤتمر مستقبل النقل» في دبي

دبي: ”الخليج 365”

استضافت «العربية للسيارات» شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني ووكيل علامة «رينو»، «مؤتمر مستقبل النقل» في متجر«رينوR-Store» في شارع الشيخ زايد بدبي، وهو أول فعالية عامة ينظمها «مجلس صناعات الطاقة النظيفة» لدعم «مجلس دبي لمستقبل النقل» التابع له. ويهدف هذا المؤتمر الذي جمع كوكبة من الشخصيات والخبراء البارزين في قطاع وسائط النقل الخضراء والكهربائية، إلى دعم وحفز الابتكار في هذا القطاع.

ويُعنى «مجلس دبي لمستقبل النقل»؛ وهو مجموعة عمل يشرف عليها «مجلس صناعات الطاقة النظيفة»، بمختلف أشكال وسائط النقل، ويسعى إلى رفع سوية وعي المجتمع وتذليل العقبات التي تعترض قطاع النقل حالياً- سواء على صعيد القوانين أو السياسات أو البنية التحتية، من أجل حفز الابتكار في هذا القطاع.

وخلال المؤتمر ألقى نِك فينكييه من شركة «دوفال يونيون كونسلتنج» كلمة سلط فيها الضوء على سبع توجهات رئيسية ترسم ملامح مستقبل قطاع النقل، مع إبراز أهمية دور التكنولوجيا في هذا المجال. وشهد المؤتمر أيضاً عقد جلستي حوار حول تحديات وفرص قطاع النقل، حيث ناقشت الأولى واقع البنية التحتية والبيئة التنظيمية، في حين قدمت الثانية رؤىً معمقة حول ضرورة تثقيف المجتمع بأهمية استخدام السيارات الكهربائية.