«دانة غاز» تعين مستشاراً مالياً للنظر في إمكانية بيع أصولها في مصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة «دانة غاز» أنها قامت بإجراء مراجعة استراتيجية لأصول النفط والغاز التابعة لها في مصر، مشيرة إلى أنها عينت مستشاراً مالياً للنظر في إمكانية بيع هذه الأصول بكامل قيمتها.

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة جاءت بعد قيامها بتطوير هذه الأصول بشكل كبير، إضافة إلى سعيها للتركيز على مواصلة تطوير وزيادة إنتاج أصول النفط والغاز العالمية غير المطورة والتابعة لها في إقليم كردستان العراق والتي تحتوي على أكثر من 90% من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة لها.

جاء ذلك في بيان توضيحي للشركة حول الخبر المتداول في وسائل الإعلام عن عزمها بيع أصولها في مصر.

وشددت الشركة على أنها ستبقى ملتزمة تجاه أصولها في مصر وستقوم بمواصلة عملياتها على النحو المعتاد.

وأشارت إلى أن عملية البيع المحتملة لأصولها في مصر لاتزال في مراحلها الأولية، مضيفة أن الأثر المالي لهذه الصفقة لا يمكن تحديده إلا في حال إتمام عملية البيع.