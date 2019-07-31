النفط يرتفع مع ترقب خفض الفائدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة، أمس الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض هذا الأسبوع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات، مما يدعم نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 46 سنتاً أو 0.7% إلى 64.17 دولار للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة، وزاد الخام الأمريكي 41 سنتاً أو 0.7% إلى 57.28 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.2% الاثنين.

وبدأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي اجتماعهم، أمس الثلاثاء، والذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ بلوغ الأزمة المالية أوجها قبل أكثر من عشر سنوات، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خفضاً صغيراً في أسعار الفائدة «لن يكون كافياً».

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، مما يعزز توقعات استهلاك النفط، لكن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال زادت المخاوف من تباطؤ النمو.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت الاثنين؛ حيث طغت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية على التشاؤم حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال مانجمنت: «الأسعار تراوح مكانها على ما يبدو قبيل أحداث هذا الأسبوع». (رويترز)