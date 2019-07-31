شكرا لقرائتكم خبر عن 66 .22 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والإمارات فى النصف الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بلغ 66 .22 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجارى بزيادة 6 .9% على أساس سنوى.

وذكرت المصلحة - فى أحدث بيانات لها، - أن نحو 36 ألف شركة صينية تدير حاليا أعمال الصادرات إلى الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للصين فى منطقة الشرق الأوسط، فيما يسعى الجانبان لرفع حجم التبادل التجارى إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.

يشار إلى أنه تم التوقيع المتبادل على الكثير من اتفاقيات التعاون بين الصين والإمارات ،خلال زيارة الدولة التى قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 حتى 23 يوليو الجارى، حيث تضمنت الاتفاقيات الاعتراف المتبادل لنظام "المشغل الاقتصادى المعتمد" بين جمارك البلدين من أجل رفع مستوى تيسير التخليص الجمركى.