شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تنفى توقف مصنع الاثيلين بسيدى كرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة البترول ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى ، عن توقف مصنع الإثيلين بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" نتيجة وجود مشكلة فى أحد التوربينات.

وأكد الدكتور مسعد القصبى ، رئيس مجلس إدارة الشركة ،عدم صحة ما تم تدواله، موضحا أن التوقف كان إجراء روتينى يتم دوريا لتنظيف مصفاة سحب الضاغط وذلك لمدة محدودة، مشيرًا إلى الانتهاء من تنظيف المصفاة وإعادة تشغيل الوحدة بصورة طبيعية.

وشدد القصبى ، أن هذا الإجراء طبيعى ويتم دوريا بجميع مصانع الايثيلين بالعالم ، وليس بشركة سيدبك فقط. وذكر أن شركة سيدبك حققت حتى منتصف هذا العام أعلى إنتاجية من البولى اثيلين منذ عام 2014.