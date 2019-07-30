شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة متوسطة فى إنفاق المستهلكين والأسعار فى أمريكا يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إنفاق المستهلكين والأسعار فى الولايات المتحدة بشكل متوسط فى يونيو، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادى واعتدال التضخم وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة غدا الأربعاء لأول مرة خلال عشر سنوات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية ، اليوم الثلاثاء ، إن إنفاق المستهلكين، الذى يشكل أكثر من ثلثى النشاط الاقتصادى فى الولايات المتحدة، زاد 0.3 % حيث عوضت زيادة فى الخدمات والإنفاق على سلع أخرى انخفاضا فى مشتريات السيارات ، وجرى تعديل بيانات مايو بالارتفاع لتظهر زيادة الإنفاق الاستهلاكى 0.5 % بدلا من 0.4 % كما أعلن من قبل ، وتوقع محللون فى استطلاع لرويترز زيادة الإنفاق 0.3 % الشهر الماضي.

وأدرجت تلك البيانات فى تقرير الناتج المحلى الإجمالى للربع الثانى المعلن يوم الجمعة الماضية والذى أظهر زيادة فى إنفاق المستهلكين بنسبة 4.3 % على أساس سنوى ارتفاعا من 1.1 % فى الفترة بين يناير ومارس.