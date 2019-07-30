شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صادرات الحلى والأحجار الكريمة المصرية 27 % لتسجل 825 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الرقابة على الصادرات تراجع صادرات "الحلي والأحجار الكريمة" خلال النصف الأول من العام 2019 بنحو 27% لتسجل 825 مليون دولار مقارنة بـ 1.134 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف تقرير الهيئة، أن السوق الإماراتية واصلت تصدرها للدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة المصرية بما قيمته 518.021 مليون دولار مقارنة بنحو 936.018 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ نحو 45%، فيما نمت الصادرات بشكل ملحوظ إلى السوق الكندية لتسجل خلال 6 شهور ما قيمته 279.424 مليون دولار مقارنة بنحو 7.588 مليون دولار ، كما زادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى السوق السعودية والتي احتلت المرتبة الثالثة لتبلغ 26.580 مليون دولار مقابل 13.747 مليون دولار.

وأضاف التقرير ، أن صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة سجلت ارتفاعا ملحوظا إلى السوق الأردنية لتبلغ ما قيمته 155 ألف دولار مقابل 31 ألف دولار، كما زادت إلى السوق الإيطالية لتسجل ما قيمته 139 ألف دولار مقابل 130 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.