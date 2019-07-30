وزيرة الطاقة الأردنية تزور مركز التميز الأردني- الألماني للطاقة الشمسية في المفرق التابع للشركة...

عمّان - الخليج 365 :

قامت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي بزيارة صباح الثلاثاء الى مركز التميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية في المفرق التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب .

وكان في استقبالها مديرها العام بالانابة العميد المهندس محمد الليمون والدكتور شبيب عماري رئيس مجلس ادارة اورانج الأردن والسيد رسلان ديرانية نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية و الاستراتيجية في اورانج الأردن .

وفي بداية الزيارة استمعت الوزيرة إلى إيجاز عن المركز ودوره في تدريب وتأهيل شباب المنطقة في مجالات الطاقة الشمسية قدمه السيد سامي ابو روزا ممثل شركة آيكون التي تعاقدت معها الوكالة الالمانية للتعاون الدولي giz بهدف دعم مركز التميز وتزويده بالدعم الدولي اللازم لتطويره وتقديم اعتماد برامج التدريب وفقا للمعايير الدولية وتطويره لخدمة أبناء المنطقة وليكون مركزا متميزا متخصصا في الطاقة الشمسية في الاردن.

وجالت الوزيرة والوفد المرافق لها في أقسام المركز واطلعت على برامج التدريب المعمول بها في مشاغل المركز المختلفة كما زارت مشروع اورنج الأردن للطاقة الشمسية المجاور للمركز واستمعت الى شروحات عنه من القائمين عليه .

وأشادت الوزيرة زواتي بالتعاون والتشاركية النموذجية بين الجهات الداعمة لمركز التميز واكدت أهمية التعاون وتضافر جهود القطاعين العام والخاص والتركيز على التدريب المهني بما ينسجم مع استراتيجية الطاقة التي تمثلها الوزارة.

اعربت الوزيرة زواتي عن سعادتها بنسبة الاناث المتدربات في المركز على الطاقة الشمسية، مشيرة الى أهمية مشروع الوزارة الخاص بتركيب اجهزة طاقة شمسية للاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية من خلال فلس الريف على ان يتم تغطية 12 ألف أسرة للعام الحالي 2019 وبواقع 7 آلاف أسرة اعتبارا من 2020 حتى الوصول إلى جميع المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعددهم 100 ألف اسرة.

وقالت إن الوزارة ستطلب من الشركات العاملة في مشاريع تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية استيعاب خريجي مركز التميز للطاقة الشمسية لتدريبهم عمليا في هذه المشاريع.

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية مشاريع المسؤولية المجتمعية التي ينفذها القطاع الخاص لتأهيل شباب المجتمع المحلي لسوق العمل والتي يمثل المركز أحد نماذجها معلنه دعم الوزارة لجهود المركز.

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وأشارت الوزيرة زواتي إلى أن الوزارة ستحقق الهدف المنشود في استراتيجية الطاقة بالوصول عام 2020 الى نسبة 20% من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبه قال د.عماري أن الشركة بدأت تجني ثمار استثمارها في الطاقة المتجددة من خلال مشروعها الخاص لتوليد حاجتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وما يعكسه هذا المشروع من تحقيق لرؤيا سيد البلاد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة و رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة المحلية في خليط الطاقة الكلي للمملكة وآثار ايجابية على البيئة والمجتمع المحلي

مبيناً أن الشركة تمكّنت من الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد جزء كبير من حاجتها الحالية من الطاقة، مما ساهم في تخفيض إجمالي قيمة فاتورتها السنوية للكهرباء. وبالإضافة إلى الوفر المستهدف، فإن هذا المشروع يمثل إسهامًا واضحًا في المحافظة على البيئة في الاردن، وبتنفيذه تكون Orange الأردن أول شركات الاتصالات في الأردن وفي مجموعة Orange تتحول إلى الطاقة الخضراء.

واستعرض ديرانية امام الوزيرة مراحل تنفيذ مشروع Orange الاردن الخاص بالطاقة الشمسية، حيث قامت الشركة بإنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الشمسية، الأولى في مركز التدريب التابع لها في عمان، والثانية في منطقة الخالدية في محافظة المفرق، والثالثة في منطقة المفرق التنموية، والتي نُفذت بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المرموقة في هذا المجال، مؤكدا أن هذا المشروع يترجم رؤية Orange الأردن في إيجاد حلول مبتكرة وممارسات عالمية ذات آثار إيجابية على المجتمع والبيئة.

كما أكد على أن Orange الأردن وانطلاقا من دورها كشركة وطنية مساهمة في عملية التنمية، قدمت منحة تمويلية قيمتها نصف مليون دينار ضمن مشروع Orange الأردن للطاقة الشمسية في منطقة المفرق التنموية، لإنشاء مركز التميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية ، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي ركزت على دعم الشباب وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني ليس في منطقة المفرق وحسب، بل تتجاوزها لمختلف محافظات المملكة.

وبين اهمية المركز ودوره في عملية تدريب الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال تطوير قدراتهم في مجالات جديدة مطلوبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفق أحدث المعايير والخبرات العالمية وتعزيز فرص التدريب والتشغيل للتخفيف من البطالة وزيادة مشاركة الشباب في سوق العمل.

وتجدر الاشارة الى ان الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وشركة اورانج الاردن يقدمان دعما لمركز التميز الاردني الالماني في مجالات التدريب والتطوير وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لذلك.