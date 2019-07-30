شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يحلق عالياً – تحليل – 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) تحقيق مستويات قياسية جديدة بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ومصحوباً بارتفاع تدريجي بأحجام التداول ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 149.56 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 142.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد