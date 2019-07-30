- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يحلق عالياً – تحليل – 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) تحقيق مستويات قياسية جديدة بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ومصحوباً بارتفاع تدريجي بأحجام التداول ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 149.56 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 142.30 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر والت ديزني يحلق عالياً – تحليل – 30-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.