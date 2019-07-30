شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر بين المطرقة والسندان – تحليل – 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) في آخر جلساته ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 137.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 128.45 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط