بايدو يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 30-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة على تداولات سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وقد تحرك السهم في آخر تداولاته على المدى القصير بنطاق جانبي بين المقاومة 122.55 والدعم 106.60 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 122.55 ، ليستهدف مستوى الدعم 106.60 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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