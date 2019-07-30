شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الصاعد ، ونجح خلال تلك المرحلة تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية من جديد.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 125.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 130.76 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد