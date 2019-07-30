شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يواصل نزيف خسائره – تحليل – 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بوينج BOEING CO (BA) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد كسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وقد تزامن مع كسره لمستوى 350.00 ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا وطيلة ثبات المقاومة 350.00 نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 330.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط