شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليكسر مستوى 0.6900 ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي عند 0.6832، والذي يشترط تحقيقه الثبات دون 0.6975.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط