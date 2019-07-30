شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية طفيفة ليقترب تدريجياً من مستوى 64.60، وكما أشرنا صباحاً، اختراق هذا المستوى سيكمل تشكيل نموذج نموذج قاع مزدوج يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الميل الصاعد اليوم بشرط الثبات فوق 62.92، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 65.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.92

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد