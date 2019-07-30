شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول مستوى 57.33 ولا يزال دونه حتى الآن، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، بانتظار الارتداد هبوطاً لزيارة مستوى 54.47 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 57.33 سيكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يملك القدرة على تحويل المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط