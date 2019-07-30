شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 30-7-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم ، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط مبيعات عربية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.958 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، القاهرة للدواجن، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العربية للمحابس، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الإسكندرية للغزل والنسيج، القلعة للاستشارات المالية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، العربية لمنتجات الألبان، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، السويدى إليكتريك، آسيك للتعدين، عبور لاند للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط مبيعات عربية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.958 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 160.7 مليون ورقة مالية بقيمة 724 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.1 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.34%، والعرب على 6.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.37%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 45.1 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13364 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16359 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1352 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

اقتراض بغرض البيع

أصدر محمد فريد صالح ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارا رقم 757 لسنة 2019 بشأن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، وحدد القرار، العمل بالقائمة الجديدة، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، مع إعطاء مهلة شهرين فى حالة استبعاد الورقة المالية من القائمة، وعلى أن يتم مراجعة القائمة دورياً مع المراجعة لقوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

وكان الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد وافق على منح الموافقة على مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع - والمعروفة بـ"الشورت سيلنج " - لكل من هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، العربى الأفريقي الدولى لتداول الأوراق المالية، وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضى لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

يشار الى أن تلك الآلية تقضى بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء، وسبق للهيئة منح أول موافقة على مزاولة نشاط الشورت سيلنج في الأسبوع الماضى.