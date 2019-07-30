شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة يصدر معايير اختيار الأسهم المسموح باقتراضها بغرض البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر محمد فريد صالح ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارا رقم 757 لسنة 2019 بشأن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وحدد القرار، العمل بالقائمة الجديدة، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، مع إعطاء مهلة شهرين فى حالة استبعاد الورقة المالية من القائمة، وعلى أن يتم مراجعة القائمة دورياً مع المراجعة لقوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

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وكان الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد وافق على منح الموافقة على مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع - والمعروفة بـ"الشورت سيلنج " - لكل من هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، العربى الأفريقي الدولى لتداول الأوراق المالية، وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضى لتنظيم مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

والجدير بالإشارة إلى أن تلك الآلية تقضى بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء، وسبق للهيئة منح أول موافقة على مزاولة نشاط الشورت سيلنج في الأسبوع الماضى.



