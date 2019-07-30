مصراوي
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وتراجع سعر الدولار، قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه...
كانت هذه تفاصيل خبر وصل إلى 16.50 جنيه.. الدولار يتراجع في 7 بنوك بنهاية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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