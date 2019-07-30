وصل إلى 16.50 جنيه.. الدولار يتراجع في 7 بنوك بنهاية التعاملات

مصراوي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار، قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه...