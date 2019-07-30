عائد شهري.. تعرف على شهادات الادخار الثلاثية فى بنك القاهرة

صدى البلد يقدم بنك القاهرة لعملائه شهادات ادخارية ذات عائد ثابت ومتغير منها الشهادات الثلاثية وتبدأ بمبلغ ألف جنيه ومضاعفاته. وتتعدد الشهادات الثلاثية لأربعة أنواع:- النوع الأول:

شهادة البريمو ستار بعائد ثابت، وتتباين الفائدة حسب دورية صرف...

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