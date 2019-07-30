ارتفاع الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا 11.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8740.93 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.55% رابحا 20.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3802.72 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 108.5 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 99 شركة. Advertisements وارتفعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.31%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.14%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.10%. وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.98%، ثم أسمنت اليمامة بنسبة 4.40%، ثم سيسكو بنسبة 3.38%، فيما تصدر سهم "بترو رابغ" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.83% ثم إعمار بنسبة 5.68%، ثم مجموعة السريع بنسبة 4.03%.

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