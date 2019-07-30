طارق عامر: تنفيذ 95% من قرارات جمعية البنوك المركزية الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ورئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، أن الجميعة نجحت خلال فترة توليه رئاسة الجمعية في تنفيذ أكثر من 95 % من قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للجمعية والذي عقد في شرم الشيخ في أغسطس من العام الماضي.
وقال عامر -في كلمته اليوم الخميس خلال بدء فعاليات اجتماعات مجلس المحافظين لجمعية البنوك المركزية الإفريقية الذي يضم 12 بنكا مركزيا برئاسة البنك المركزي المصري- إن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في الأداء خاصة على صعيد التطور التكنولوجي، بالاضافة إلى الإنجاز الكبير في تنفيذ قرارات شرم الشيخ وتنفيذ جميع قرارات اجتماعات داكار في مارس الماضي بجانب تنفيذ مبادرات خاصة أطلقها البنك المركزي المصري.
ومن المقرر أن يسلم طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية إلى محافظ البنك المركزي الرواندي.
يشار إلى أن طارق عامر أول محافظ بنك مركزي مصري يتولى رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية التي تضم 40 بنكا مركزيا إفريقيا.
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