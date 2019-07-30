شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري مسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد انخفاض المؤشر في يونيو.



وأظهرت بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد" ارتفاع المؤشر إلى 135.7 نقطة في يوليو/تموز من 124.3 نقطة في يونيو/حزيران.